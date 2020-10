Söder: "Wir dürfen keinen zweiten Lockdown riskieren"

Nachrichtenarchiv - 12.10.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Corona-Strategie des Freistaats verteidigt. Ziel der Staatsregierung sei weiterhin die Eindämmung der Infektionszahlen, sagte Söder im BR-Fernsehen. Daher setze er nun auf Prävention. Man dürfe keinen zweiten Lockdown riskieren. Derzeit liegen mehrere Landkreise und Städte in Bayern über dem Corona-Warnwert und verschärfen die Maßnahmen. Im besonders stark betroffenen Landkreis Regen zum Beispiel gilt ab morgen, dass Schulklassen geteilt werden müssen, um den Mindestabstand einzuhalten, oder Schüler müssen via Internet von zu Hause aus unterrichtet werden. In Münchner Gaststätten darf nach 22 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Die Landkreise Memmingen, Ebersberg, Fürstenfeldbruck sowie Ingolstadt begrenzen die Anzahl an Gästen bei privaten Feiern. Das Bundesligaspiel des FC Augsburg am kommenden Samstag gegen Leipzig wird ohne Zuschauer stattfinden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.10.2020 19:15 Uhr