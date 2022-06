Söder will Zusammenarbeit mit Tschechien ausbauen

Viele Tote und Verletzte bei Brand von Containerlager in Bangladesch

Dhaka: Bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch und einer anschließenden Explosion sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen von mindestens 49 Toten und mehr als 300 Verletzten, darunter viele Einsatzkräfte. Es wird allerdings damit gerechnet, dass die Opferzahl noch steigt. Das Unglück ereignete sich in einem Lager für Schiffs-Container in der Stadt Sitakunda im Süden von Bangladesch. Nach einem Feuer explodierte mindestens ein Container, in dem sich Chemikalien befanden. Der Chef des Lagers erklärte, die Ursache des Feuers sei noch unklar. Der Vertreter eines Wirtschaftsverbandes sagte, durch den Brand seien für den Export bestimmte Kleidungsstücke im Wert von rund 110 Millionen Dollar zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2022 15:00 Uhr