Söder will Zahl einsatzbereiter Soldaten verdoppeln

CSU will Verteidigung Deutschlands stärken: Ein "Masterplan" der Partei sieht auch vor, dafür die Wehrpflicht wieder einzuführen. CSU-Chef Söder will die Zahl der Soldaten und einsatzbereiten Reservisten mehr als vedoppeln - auf 500.000. Außerdem sollen 100.000 Drohnen und 1.000 Taurus-Raketen angeschafft werden. Zur Finanzierung will er den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt auf drei Prozent steigern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 06:15 Uhr