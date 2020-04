Söder will weitere Lockerungen nur bei weiterem Infektionsrückgang

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die heutigen Corona-Lockerungen als Riesenschritt bezeichnet. Die Öffnung von Geschäften sei möglich, weil sich die Situation in Bayern auf einem sehr guten Level eingependelt habe. Zwei Infizierte steckten im Freistaat im Schnitt nur noch einen weiteren Menschen an. Es bestehe aber die Gefahr, dass das nicht so bleibe. Söder kündigte an, weiterhin den Rat von Virologen anzunehmen und weitere Lockerungen nur schrittweise zuzulassen. Ende Mai könnte es ihm zufolge in der Gastronomie zu Wiedereröffnungen kommen, wenn hygiene-taugliche Ideen entwickelt würden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 13:00 Uhr