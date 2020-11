Söder will verschärfte Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder verlangt vor den morgigen Corona-Beratungen von Bund und Ländern eine weitere Verschärfung der bisherigen Vorschläge. Man müsse an einigen Stellen noch nachschärfen und ergänzen. Es müsse klar sein, dass am 20. Dezember nicht alles geöffnet sein werde, sagte er in München. Nach Söders Worten soll außerdem noch einmal darüber diskutiert werden, ob die für Weihnachten angestrebte Lockerung der Kontaktbeschränkungen tatsächlich auch über Silvester gelten soll oder ob der Zeitraum nicht noch verkürzt wird. Die bisher vorliegende Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten sieht vor, dass im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden sollen. Kinder bis 14 Jahren sollen davon ausgenommen sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.11.2020 14:15 Uhr