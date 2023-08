Söder will Unions-Kanzlerkandidatur nächsten Herbst klären

Meldungsarchiv - 06.08.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach Ansicht von CSU-Chef Söder sollte die Union ihren Kanzlerkandidaten erst im Herbst kommenden Jahres bestimmen. Im ARD-"Sommerinterview" begründete Söder das mit den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten sollte erst nach einer genauen und sensiblen Analyse der dortigen Wahlergebnisse fallen, so Söder. Bisher war zwischen CDU und CSU vereinbart, dass die beiden Vorsitzenden im Spätsommer 2024 einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen. Söder ließ offen, ob die Entscheidung am Ende über eine Mitgliederbefragung fallen soll. Wichtig sei Geschlossenheit und dass es nicht wie beim letzten Mal zu wochenlangem Streit mit schweren Verletzungen komme. CDU-Chef Merz hatte sich vor kurzem in einem Interview offen für eine Kandidatenkür per Mitgliederentscheid gezeigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2023 16:00 Uhr