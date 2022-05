Söder will schnell über Generalsekretär entscheiden

Berlin: Im laufenden Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Schwerpunkt sind die Kindertagesstätten und die Ganztagsbetreuung in den Schulen. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten neben einer besseren Bezahlung auch attraktivere Arbeitsbedingungen. Auch in Bayern sind zahlreiche Einrichtungen von den Warnstreiks betroffen. So hat sich etwa in Ingolstadt die Mehrheit der Kitas dem Streikaufruf angeschlossen. Wie die Stadt dem BR bestätigte, sind dort 34 von insgesamt 42 Einrichtungen in städtischer Trägerschaft wegen des Streiks ganztägig geschlossen. In Nürnberg gab es am Sebalder Platz eine zentrale Kundgebung. Die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gehen am 16. Mai in Potsdam in die dritte Runde.