Söder will Parteibasis in Kandidatur-Entscheidung einbeziehen

Nachrichtenarchiv - 12.04.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder hat bekräftigt, dass er die Basis der Union in die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur einbeziehen will. Im BR-Fernsehen sagte Söder am Abend, er habe durchaus Respekt vor der Unterstützung des CDU-Präsidiums für Laschet. Aber man könne eine so wichtige Frage nicht im Hinterzimmer entscheiden. Wichtig sei auch, was die Bevölkerung denke, denn am Ende müsse das Angebot bei den Wählern Akzeptanz finden, und nicht nur bei den Funktionären. Auch das Meinungsbild in der Unionsfraktion des Bundestags müsse geprüft werden. Die Bundestagswahl werde ein sehr knappes Rennen, so Söder. Wenn man nicht die richtige Personalentscheidung treffe, bestehe die Gefahr, dass nach der Wahl ein rot-rot-grünes Bündnis oder eine Ampel regiere.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 23:00 Uhr