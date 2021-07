Söder will Öffnung von Bars und Kneipen nicht hinnehmen

Nachrichtenarchiv - 23.07.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gmund am Tegernsee: Ministerpräsident Söder will die komplette Öffnung von Bars und Kneipen nicht hinnehmen. Über eine entsprechende Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sagte Söder, zwar halte das Gericht eine generelle Schließung nicht mehr für verhältnismäßig. Einschränkungen wie eine Koppelung an die Inzidenzwerte oder andere Auflagen seien aber ausdrücklich zulässig. Als Beispiel nannte der CSU-Chef unter anderem eine Sitzplatzpflicht. Am Dienstag wird das Kabinett nach seinen Angaben das weitere Vorgehen festlegen. Bis dahin dürfen Kneipen und Bars in Bayern auch innen wieder öffnen. Der Verwaltungsgerichtshof hatte die Schließung von Innenräumen reiner Schankwirtschaften gekippt und damit einer Wirtin aus Unterfranken Recht gegeben. Discos und Clubs sind von der Entscheidung nicht betroffen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.07.2021 21:45 Uhr