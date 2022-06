Söder will Normalverdiener entlasten

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will infolge der jüngsten Preissteigerungen Normalverdiener entlasten. Viele von ihnen hätten berechtigte Angst vor einem sozialen Abstieg, so Söder im "Münchner Merkur". Die CSU hat deshalb einen 15-Punkte-Plan erarbeitet. Der sieht etwa vor, dass das Energiegeld von 300 Euro auch an Rentner, Studierende und pflegende Angehörige ausgezahlt wird. Besonders belastete Haushalte sollen ein Winterwohngeld bekommen. Außerdem soll laut Papier die Steuer auf Grundnahrungsmittel gestrichen werden. Finanzieren soll diese Maßnahmen der Bund.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2022 12:00 Uhr