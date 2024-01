Söder will neue Stellen im öffentlichen Dienst schaffen

Bad Staffelstein: Ministerpräsident Söder will ungeachtet seiner Pläne, langfristig Behörden-Stellen abzubauen, in den kommenden Jahren auch neue schaffen. Bei der CSU-Fraktionsklausur im Kloster Banz hat Söder nach Teilnehmerangaben angekündigt, dass im öffentlichen Dienst in den nächsten Jahren noch einmal rund 6.000 neue Jobs hinzukommen sollen - und zwar bei der Polizei sowie im Bereich Schule und Bildung. Die Pläne sind bereits Teil des Koalitionsvertrags mit den Freien Wählern. Grundsätzlich gelte: Stellenaufbau wo nötig, und Stellenabbau wo möglich, sagte Söder in Banz. Vorgestern hatte er angekündigt, bis 2035 mindestens 5.000 Stellen in der Verwaltung einzusparen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2024 12:45 Uhr