Söder will mehr Tempo beim Impfen und weniger Regeln

16.03.2021 13:45 Uhr

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert mehr Tempo beim Impfen gegen das Corona-Virus. Nach einer Kabinettssitzung sagte er, der vorläufige Impfstopp mit Astrazeneca sei ein bitterer Rückschlag. Für die Zukunft will er die Impfprioritäten aufheben und die Bürokratie entschlacken. Söder sagte, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde über den Umgang mit dem Vakzin entschieden hat, könne er sich vorstellen, es gleich zu den Hausärzten zu geben. Zudem setzt Bayern darauf, den Abstand zur zweiten Impfung bei den Präparaten von Biontech und Moderna zu strecken: Man müsse schneller mehr Menschen impfen, so Söder. Konkret schlug er vor, Ältere zu impfen und zeitgleich verstärkt mobile, jüngere Menschen zu impfen, etwa in Betrieben oder in Grenzregionen. Der für morgen geplante Impfgipfel wurde heute abgesagt. Die Bundesregierung will zunächst die Entscheidung der EMA abwarten. Grund für den vorläufigen Impfstopp sind Berichte über mögliche Komplikationen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.03.2021 13:45 Uhr