Söder will mehr Deutschunterricht und härtere Gangart gegen AfD

Bad Staffelstein: Als Konsequenz aus den schlechten Pisa-Ergebnissen soll an Bayerns Grundschulen künftig mehr Deutsch unterrichtet werden. Bei der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion kündigte Ministerpräsident Söder an, in jeder Klassenstufe pro Woche eine zusätzliche Stunde Deutschunterricht einzuführen. Was dafür wegfallen soll, ließ Söder offen. Weiteres Thema bei der Klausur war die Radikalisierung der AfD. Söder verlangte eine härtere Gangart. Es gelte, die Vorfälle mit AfD-Mitgliedern und Äußerungen auch von Mandatsträgern genau zu beobachten. Dem CSU-Chef zufolge gibt es immer mehr Indizien dafür, dass die Partei verfassungsfeindlich ist. Zuletzt hatte sich AfD-Bundeschefin Weidel von ihrem persönlichen Referenten getrennt, weil dieser laut Recherchen an einem Treffen mit Neonazis teilgenommen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 20:15 Uhr