Söder will mehr deutsche Waffen nach Indien exportieren

Neu-Delhi: CSU-Chef Söder will mehr deutsche Waffen nach Indien exportieren. Nach seinem Treffen mit dem indischen Außenminister Jaishankar sagte Söder, die Inder hätten Interesse daran, auch bei uns einzukaufen - etwa Taurus-Marschflugkörper und U-Boote. Söder verwies auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD, in dem man sich für flexiblere Waffenexporte ausgesprochen habe. Bisher sind Indiens Streitkräfte zu einem Großteil mit russischen Waffen ausgerüstet. Söder will sich nach eigenen Angaben bei seiner mehrtägigen Indienreise für die Einrichtung einer Freihandelszone mit Europa einsetzen - und auch Werbung für Bayern machen - als attraktives Land für Fachkräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 15:00 Uhr