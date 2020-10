Söder will mehr CSU-Frauen in der Bundespolitik sehen

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder will mehr Frauen seiner Partei auf wichtigen Posten der Bundesebene sehen. Bei der virtuellen Landesversammlung der Frauen-Union Bayern sagte Söder, dass von drei Bundesministern keine eine Frau sei, gehe auf Dauer nicht. Das müsse man deutlich verändern. Söder forderte eine paritätische Beteiligung, in der gesamten CSU und in der Gesellschaft. Im Bundeskabinett in Berlin sitzen für die CSU derzeit Innenminister Seehofer, Verkehrsminister Scheuer und Entwicklungsminister Müller. Im bayerischen Kabinett sind fünf von 13 Ministerposten mit Frauen besetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 13:00 Uhr