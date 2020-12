Söder will Lockdown ab Mittwoch konsequent durchsetzen

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder will den Lockdown auch in Bayern konsequent umsetzen. Nach einer Kabinettsitzung kündigte er für den Einzelhandel Überbrückungsgeld an. Ab Mittwoch werden die meisten Geschäfte - außer die des täglichen Bedarfs - geschlossen, ebenso Schulen und Kitas. Der CSU-Chef erklärte, dass es Distanzunterricht geben solle, wo das möglich sei. Es werde eine Notbetreuung für Kinder eingerichtet. Von übermorgen an gilt zudem eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. Wer ohne triftigen Grund unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. Söder sprach von besorgniserregenden Infektionszahlen in Bayern. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liege inzwischen bei über 200, eine Ausweitung der Kontaktbeschränkungen sei deshalb unumgänglich. Vorläufig gelten die neuen Regeln bis 10. Januar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 19:00 Uhr