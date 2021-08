Söder will Krankenhausbelegung bei Corona-Entscheidungen berücksichtigen

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat für die kommende Woche eine Corona-Verordnung unabhängig von der Inzidenz angekündigt. Es wird nach seinen Worten Warnstufen geben, die die Krankenhausbelastung berücksichtigen. Zudem soll die FFP-2-Maskenpflicht in Bayern wegfallen. Künftig können etwa in Restaurants, Bussen und Bahn auch medizinische Masken getragen werden. Bundeskanzlerin Merkel will nach Informationen der Bild-Zeitung die 3G-Regelung in Zügen und auf Inlandsflügen einführen. Demnach sollen künftig nur noch geimpfte, genesene oder getestete Personen entsprechend reisen dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 19:00 Uhr