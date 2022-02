Söder will Kabinett noch diese Woche umbauen

Putin entscheidet über Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk

Moskau: Russlands nationaler Sicherheitsrat hat Präsident Putin dazu aufgefordert, die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine anzuerkennen. Putin will nach eigenen Angaben noch heute über den von den prorussischen Separatisten und vom Parlament in Moskau eingebrachten Antrag entscheiden. Unterstützung bekommt Putin von Außenminister Lawrow und Verteidigungsminister Schoigu. Sie sprachen sich dafür aus, die Regionen anzuerkennen. Mit einem solchen Schritt würde Moskau den Weg ebnen für einen Einmarsch in die Ost-Ukraine. Zugleich erklärte Putin, dass es keine Aussichten mehr gebe, das Minsker Abkommen umzusetzen. Darin hatten sich die Konfliktparteien in der Ostukraine verpflichtet, zu einer friedlichen Lösung zu gelangen. Bundeskanzler Scholz warnte Putin in einem Telefonat davor, die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 19:00 Uhr