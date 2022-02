Söder will Kabinett noch diese Woche umbauen

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder will diese Woche sein Kabinett umbauen. Wie der BR aus Regierungskreisen erfahren hat, plant der CSU-Chef morgen die nötigen Gespräche dazu zu führen, die turnusgemäße Kabinettssitzung fällt deshalb aus. Einen Tag später dann soll die Umbildung vollzogen werden. Namen sind zwar noch nicht bekannt, aber Verkehrsministerin Schreyer, Kunstminister Sibler und Sozialministerin Trautner werden als Wackelkadidaten gehandelt. Schon im Januar hatte Söder angekündigt sein Kabinett umbauen und seine Teams verfeinern zu wollen. In verschiedenen Medienberichten hieß es immer wieder, der Ministerpräsident wolle abwarten, bis die aktuelle Omikron-Welle in Bayern ihren Höhepunkt überschritten hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 16:00 Uhr