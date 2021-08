Söder will Inzidenzwert nicht mehr als Maßstab für Corona-Politik heranziehn

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will von der Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab in der Corona-Politik abrücken. Ministerpräsident Söder kündigte im "Münchner Merkur" an, sich am baden-württembergischen Modell orientieren zu wollen. Dort haben Geimpfte und Genesene seit Mitte des Monats unabhängig von Inzidenzwerten wieder mehr Freiheiten. Alle anderen müssen beispielsweise in der Innengastronomie oder im Fitnessstudio einen negativen Test vorlegen. Ob ein Schnelltest ausreicht oder ein PCR-Test erforderlich ist, muss noch festgelegt werden. Als neues Kriterium für mögliche Einschränkungen will Söder eine Krankenhaus-Ampel einführen, die die Situation auf den Intensivstationen widerspiegelt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 01:00 Uhr