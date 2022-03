Söder will in Bayern rasch XXL-Windräder bauen

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat bekräftigt, dass in Bayern zügig deutlich mehr als 500 Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Die umstrittene 10-h-Regelung soll allerdings nicht abgeschafft werden, es seien nur Ausnahmen geplant. Entsprechende Regelungen würden jetzt erarbeitet, so Söder. Anlass seiner Äußerung war der sogenannte Energie-Konvent der Staatsregierung, bei dem es um die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie geht. Ein Schwerpunkt ist dabei der Ausbau der erneuerbaren Energien, der angesichts des Bestrebens, sich von russischen Gaslieferungen unabhängiger zu machen, neue Bedeutung erhält. Am Treffen nimmt auch der Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschft, Brossart, teil. Kritik kam schon im Vorfeld von der Ökostrom-Branche. Der Vorsitzende des Landesverbands der Erneuerbaren Energien, Kamm, warf der Staatskanzlei vor, die Vertreter seiner Branche nicht eingeladen zu haben, obwohl es doch um den Ausbau von Wind- und Sonnenstrom gehen solle.

