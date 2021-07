Söder will Impftempo erhöhen

Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will die Corona-Impfkampagne mit Anreizen und einfach zugänglichen Angeboten ankurbeln. Unter anderem soll das Impfen auch ohne vorherige Registrierung in Supermärkten möglich sein. Söder betonte, die Impf-Angebote müssten näher an die Menschen kommen. Der CSU-Chef versprach außerdem zusätzliche Freiheiten für vollständig Geimpfte. So sollten für sie zum Beispiel Quarantäne-Regeln für den Urlaub nicht mehr gelten. Sowohl Söder als auch die Bundesregierung wollen trotz zunehmender Impfungen bei der Lagebeurteilung weiter an der 7-Tage-Inzidenz festhalten. Wie es aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß, ist die Inzidenz nie der einzige Parameter gewesen, sie bleibe aber nach wie vor wichtig. Die Münchner Virologin Krotzer sagte im BR, dass es wichtig sei, zusätzlich stets auch die Belegungszahlen der Krankenhäuser in die Berechnungen mit einfließen zu lassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.07.2021 22:45 Uhr