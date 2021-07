Söder will Impfkampagne in Bayern beschleunigen

Nachrichtenarchiv - 13.07.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Staatsregierung will der wachsenden Impfmüdigkeit in Bayern entgegenwirken. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung an. Er hat dabei vor allem jüngere Menschen im Visier. Es gebe nun genug Impfstoff, aber einen Mangel an Impfwilligen, so Söder. Zusammenarbeiten will die Staatsregierung mit Gastronomie, Jugend- und Sportverbänden. Söder sprach von "Impfen to go". Dieses soll in Wirtshäusern, Jugendzentren und vor Supermärkten möglich sein. Der CSU-Chef plant auch "Familiensonntage für das Impfen" und "Drive-In-Schalter" für Impfwillige. Dabei sollen mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Eine Anmeldung sein nicht erforderlich, so Söder. Bislang haben laut Söder 56 Prozent im Freistaat eine Erstimpfung erhalten, über 41 Prozent sind demnach zum zweiten Mal geimpft. Aufgrund dieser Zahlen glaube man nicht mehr an einen Lockdown, betonte Söder.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.07.2021 13:45 Uhr