Söder will Impfangebot für Schüler ausweiten

München: Die bayerische Staatsregierung will bei Schülern das Impfen gegen Covid-19 voranbringen. Ab Mitte August können Kinder und Jugendliche auch in den Impfzentren eine Impfung erhalten - und nicht mehr nur wie bisher bei Kinderärzten. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Ab Anfang September werde es auch Angebote in und mit den Schulen geben, über mobile Impf-Teams, sagte Söder. Man müsse jede Chance nutzen, Ansteckungen und damit Quarantänezeiten zu verringern. Söder verwies auf Zahlen in Großbritannien, wo gerade rund 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne seien. Zudem werde es zu Beginn des Schuljahres für zwei oder drei Wochen wieder eine Maskenpflicht im Unterricht geben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.07.2021 13:15 Uhr