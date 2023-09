Söder will Entscheidung zu Aiwanger in Ruhe treffen

München: Die Antworten von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger auf die Fragen zu einem antisemitischen Flugblatt aus seiner Jugendzeit sollen in Ruhe ausgewertet werden. Das erfuhr der BR aus CSU-Kreisen . FDP und SPD fordern, die Fragen und Antworten öffentlich zu machen, damit die Wähler sich selbst ein Bild machen können. Am 8. Oktober sind in Bayern Landtagswahlen. SPD-Chef von Brunn erklärte, er habe Söder angeboten, eine Minderheitsregierung der CSU bis dahin mitzutragen, wenn sich der Ministerpräsident entscheide, Aiwanger zu entlassen. Am Donnerstag hatte der Freie-Wähler-Chef erstmals um Entschuldigung für mögliche Fehler in seiner Jugendzeit gebeten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 13:00 Uhr