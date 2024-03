Söder will engere Zusammenarbeit mit Serbien

Belgrad: Bayerns Ministerpräsident Söder hat Serbien zugesichert, den Beitritt in die EU zu unterstützen. Das hat er bei einem Besuch der Universität in Belgrad deutlich gemacht. Mit Blick auf die Europäische Union sagte Söder, diese Familie garantiere Freiheit, Sicherheit und Stabilität. Die Technische Hochschule Ingolstadt und die serbische Universität unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung. Schon bald ist ein Austausch von Wissenschaftlern und Studierenden geplant. Außerdem trifft Söder heute noch den serbischen Staatspräsidenten Vucic, der wegen seiner Nähe zu Russland in der Kritik steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 14:00 Uhr