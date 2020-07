Söder will Corona-Testzentren an bayerischen Flughäfen

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wer als Urlauber mit dem Flugzeug nach Bayern zurückkehrt, soll sich künftig direkt am Flughafen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Das hat Ministerpräsident Söder angekündigt. Wann genau die Testzentren in Betrieb gehen sollen, ist noch offen. Söder deutete aber den Beginn der Sommerferien am Wochenende an. In Frankreich muss derweil von heute an auch in Geschäften und anderen öffentlichen Räumen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Grund sind die zunehmenden Corona-Infektionszahlen. Bisher galt die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch in Österreich wird angesichts steigender Infektionszahlen darüber diskutiert, die Maskenpflicht in Supermärkten wieder einzuführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 08:00 Uhr