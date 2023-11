Söder will Bezahlkarte für Asylbewerber notfalls im Alleingang einführen

München: Vor den Beratungen von Bund und Ländern zum Thema Migration hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder erneut für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber starkgemacht. Notfalls könnte diese auch im Alleingang eingeführt werden, so Söder gegenüber dem "Münchner Merkur". Man stehe für Sachleistungen über eine Bezahlkarte, mehr gemeinnützige Arbeitsangebote für Geflüchtete und verpflichtende Sprachtests als Integrationsvoraussetzung an der Schule. Aber es wäre gut, wenn alle Länder dem folgen würden, so der CSU-Chef. Die Spitzen von Bund und Ländern wollen am kommenden Montag im Bundeskanzleramt wiederholt über die Migrationsfrage beraten. Bereits heute hat sich dazu Oppositionsführer Merz mit Kanzler Scholz getroffen. Über die Details wurde allerdings Stillschweigen vereinbart. Aus dem Umfeld von Merz hieß es lediglich, das Gespräch sei sehr gut und die Atmosphäre sachlich und konstruktiv verlaufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 19:15 Uhr