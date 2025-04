Söder will auch 2028 wieder antreten

Söder will wieder antreten: Geht es nach Ministerpräsident Söder, will er wohl auch bei der kommenden Landtagswahl in rund dreieinhalb Jahren wieder als Kandidat seiner Partei zur Verfügung stellen. Das deutete er in einem Interview mit dem Münchner Merkur an. Würde er gewählt, dann könnte er über das Jahr 2028 hinaus in eine weitere Amtszeit gehen. Söder wäre dann länger als zehn Jahre Ministerpräsident. Sein Interesse an einer dritten Amtszeit hatte der CSU-Chef schon 2023 angedeutet. Zum Start in der Staatskanzlei 2018 hatte Söder noch dafür geworben, die Amtszeit bayerischer Ministerpräsidenten auf zehn Jahre zu begrenzen.

