Söder wertet Bilanz der Grenzpolizei als Erfolg

Oberaudorf: CSU-Chef Söder wertet die Bilanz der Bayerischen Grenzpolizei als vollen Erfolg. Laut Söder hat es im vergangenen Jahr 18.600 Fahndungserfolge gegeben. Die Zahl der registrierten unerlaubten Einreisen sei im Vergleich zu 2023 um gut 49 Prozent gesunken. Der Einsatz der rund 900 Beamten habe sich also bewährt, so Söder. Er kündigte an, die Bundespolizei soll bis 2028 auf 1500 Einsatzkräfte aufgestockt werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 06.02.2025 14:00 Uhr