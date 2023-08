Söder weist Vorschlag der Netzagentur für Reform des Strompreises zurück

München: Die CSU kritisiert den Vorschlag der Bundesnetzagentur, den Strompreis zu reformieren und die Netzentgeltgebühren für Regionen mit viel Windkraft zu senken. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte der Süddeutschen Zeitung, unterschiedliche Strompreiszonen wären ein großer Fehler. Dadurch drohe eine weitere Abwanderung von Industriebetrieben aus Deutschland. In Bayern wird weniger Windenergie produziert als in norddeutschen Bundesländern. Söder verweist jedoch darauf, dass es neben der Windkraft andere erneuerbare Energien gebe, bei denen Bayern sehr gut abschneide. Dagegen begrüßte Niedersachsens Ministerpräsident Weil die Überlegungen, Stromkunden in Regionen mit vielen Windkraft-Anlagen zu entlasten. Der SPD-Politiker sagte der Zeitung "Welt", derzeit zahlten die Stromkunden im Süden weniger als die im Norden. Dies könne nicht so bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 20:00 Uhr