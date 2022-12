Söder weist Verantwortung für Missstände bei Maskendeals zurück

Kurzmeldung ein/ausklappen Stromausfall in der gesamten Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew: Nach massiven Angriffen der russischen Armee hat es in der gesamten Ukraine eine Notabschaltung der Stromversorgung gegeben. Raketen hätten Energieanlagen in mehreren Regionen getroffen, teilte ein Mitarbeiter des Präsidialamtes in Kiew mit. Der Bürgermeister der Stadt Charkiw sprach in einer Mitteilung auf Telegram von kolossalen Schäden an der Infrastruktur, vor allem am Energiesystem. In den Häusern gebe es kein Licht, keine Heizung und keine Wasserversorgung. In mehreren östlichen und zentralen Landesteilen ist laut Eisenbahngesellschaft auch der Bahnverkehr beeinträchtigt. In der südukrainischen Stadt Krywji Rih kamen bei den Angriffen dem Regionalgouverneur zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben. Die von Moskau eingesetzte Verwaltung der Region Luhansk meldet acht Tote durch ukrainischen Beschuss auf zwei Ortschaften. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

