Söder warnt weiter vor Niederlage bei der Bundestagswahl

Nachrichtenarchiv - 10.09.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: 16 Tage vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Söder auf einem Parteitag angesichts schlechter Umfragwerte der Union die Entschlossenheit bekundet, den Trend noch umzukehren. Wörtlich sagte er: "Wir werden den Linken zeigen, dass wir noch nicht aufgegeben haben!" Es drohe ein politischer Erdrutsch; zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland könne eine rot-rot-grüne Regierung an die Macht kommen. Das würde laut Söder bedeuten: Höhere Steuern, höhere Schulden, mehr Bürokratie und weniger Sicherheit. Die Wahl sei einfach, so der Parteichef: Bürgerliche Freiheit oder linke Umverteilungs- und Umerziehungs-Moral. Angesichts der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls forderte Söder einen parlamentarischen Untersuchungs-Ausschuss - wie es ihn wegen der Maut auch gegeben habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2021 17:00 Uhr