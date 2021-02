Söder warnt vor zu umfangreichen Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 19.02.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat angesichts nur noch leicht sinkender Corona-Zahlen davor gewarnt, die Auflagen zu sehr zu lockern. Nach einer Videokonferenz mit Kanzlerin Merkel und bayerischen Kommunalpolitikern sagte Söder, es habe große Einigkeit gegeben, nichts zu überstürzen. Er verwies zur Begründung auf die Hotspots Tirschenreuth, Wunsiedel und Hof sowie auf die sich ausbreitende britische Virus-Mutation. Nötig ist laut Söder deshalb eine -Zitat- "intelligente Öffnungsmatrix", über die er mit Merkel und den Ministerpräsidenten in knapp zwei Wochen beraten will. Dem Handel stellte Söder Öffnungen in Aussicht, wenn die Infektionszahlen weiter zurückgingen. Regensburgs Oberbürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer zeigte sich im BR zufrieden mit dem Treffen. Die Bevölkerung braucht nach ihren Worten Öffnungs-Perspektiven.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.02.2021 23:15 Uhr