Söder warnt vor Wohlstandsverlust

Seeon: Zum Auftakt der dreitägigen Winterklausur hat Parteichef Söder die CSU-Bundestagsabgeordneten begrüßt. Der bayerische Ministerpräsident sagte, bei der Klausur würden die Weichen für das Jahr gestellt. Und wörtlich: "Wir brauchen ein Jahr der Hoffnung statt der Angst und Sorge." Das Deutschland-Gefühl sei schlecht. Die Menschen fürchten laut Söder in diesem Jahr einerseits einen Wohlstandsverlust und andererseits den Aufstieg der AfD. Ihm zufolge besteht ohne eine Neuwahl die Chance, dass die AfD das Land mit ihren Thesen belastet. Und, so Söder weiter, gleichzeitig gebe es kein Vertrauen in die Ampel. Außerdem gab es seinen Worten zufolge noch nie eine Koalition, die so wenig Vertrauen in sich selbst hatte. Nur durch eine Neuwahl lasse sich dieses Vertrauen wiederherstellen, so Söder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 13:15 Uhr