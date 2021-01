Söder warnt vor Mutationen und zu schnellen Lockerungen

Das Wetter: Regen und Wind, örtlich Hochwassergefahr

Das Wetter in Bayern: Regnerisch und windig mit stürmischen Böen. Später von Westen her ein paar Auflockerungen. Gebietsweise Hochwassergefahr. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht weitere Schauer, Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen windig und zeitweise Regen, später im Norden auch Schnee. Höchstwerte 3 bis 7 Grad. Am Sonntag nördlich der Donau auch etwas Sonne, sonst bewölkt mit etwas Regen oder Schnee an den Alpen, ebenso am Montag. Höchstwerte -2 bis +6 Grad, nachts kühlt es bis auf -7 Grad ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 10:00 Uhr