Söder warnt vor Linksrutsch nach der Bundestagswahl

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder hat die Union vor einem Machtverlust nach der Bundestagswahl gewarnt. Der "Bild am Sonntag" sagte er, es müsse alles getan werden, um einen historischen Linksrutsch in Deutschland zu verhindern. Dass das Wahlergebnis der Union über 30 Prozent liegen wird, hält Söder mittlerweile für unrealistisch. Es komme darauf an, überhaupt noch vor SPD und Grünen zu liegen. In der jüngsten Umfrage der Zeitung liegt die SPD mit 24 Prozent vor der Union mit 21 Prozent.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 01:00 Uhr