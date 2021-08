Söder warnt vor "Linksruck" in Deutschland nach der Bundestagswahl

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CSU-Chef Söder hat vor einem "Linksruck" in Deutschland nach der Bundestagswahl gewarnt. Im ARD-Sommerinterview sagte er, dass ein rot-rot-Grünes Bündnis oder eine Ampelkoalition Deutschland schaden würden. SPD, Grüne und Linke würden aus Söders Sicht für Instabilität sorgen und hätten vor, die Gesellschaft zu erziehen. Er versprach, dass es in einem Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP garantiert keine Flugverbote und Tempolimits geben werde. Söder erhöhte in dem Interview indirekt auch den Druck auf den Unionskanzlerkandidaten Laschet. Der CSU-Chef sagte, dass die anstehenden TV-Diskussionen der Kanzlerkandidaten die Trendwende im Wahlkampf bringen müssten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 15:00 Uhr