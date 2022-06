Söder warnt vor Gasnotstand

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat vor einem Gasnotstand in Deutschland gewarnt. Dazu komme auch noch eine weitere Energielücke durch das Abschalten der Kernkraftwerke, sagte Söder im BR-Interview. Die Bundesregierung habe keine ernsthafte Planung für Ersatz. Derzeit gebe es nur Energiespartipps für den Winter und die Hoffnung, dass jemand anderes das Problem löse, so Söder. Auch die Bundesnetzagentur warnt angesichts der Kürzung russischer Gaslieferungen vor einer angespannten Versorgungslage. Laut Präsident Müller will Russland damit Verunsicherung schüren und die Preise in die Höhe treiben. Die deutschen Gasspeicher sind nach Angaben der Behörde aktuell zu knapp 57 Prozent gefüllt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2022 18:00 Uhr