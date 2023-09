Söder warnt vor Destabilisierung der Demokratie

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat angesichts steigender Flüchtlingszahlen vor einer Destabilisierung der Demokratie gewarnt. In der "Bild am Sonntag" forderte er eine Wende in der Migrationspolitik und sprach sich dabei für eine "Integrationsgrenze" bei der Zuwanderung aus. Ansonsten werde Deutschlands Stabilität gefährdet, sagte der CSU-Chef. Das Land befinde sich angesichts des Höhenflugs der AfD - so wörtlich - "ohnehin auf dem Weg in eine destruktive Demokratie". Söder kündigte erneut an, abgelehnten Asylbewerbern in Bayern kein Geld mehr zu zahlen. Sie sollen künftig Chipkarten erhalten, mit denen sie begrenzt bestimmte Waren kaufen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 03:00 Uhr