Söder warnt vor der Delta-Variante

Nachrichtenarchiv - 28.06.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auch in den Impfzentren Bayerns soll es - wie jetzt schon in den Arztpraxen - keine Priorisierung der Patienten nach ihrem Alter mehr geben. Das hat Ministerpräsident Söder nach einem Treffen mit der Ärzteschaft, den Apotheken, der Wissenschaft, den Kommunen und der Wirtschaft angekündigt. Mit Blick auf die sich ausbreitende Delta-Variante soll so das Impftempo erhöht werden. Söder wörtlich: "Delta ist bis zum Sommer auf jeden Fall die dominierende Variante in Deutschland." Überdies beklagte der Ministerpräsident, der Freistaat werde bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs unter den Bundesländern ungerecht behandelt. Bayern - nach Einwohnern das zweitgrößte Land hinter Nordrhein-Westfalen - liege nur auf Platz sieben bei der Impfstoff-Zuteilung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.06.2021 13:15 Uhr