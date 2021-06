Söder warnt vor Corona-Mutationen

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Bayerns Ministerpräsident Söder hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor der Ausbreitung der zunächst in Indien aufgetretenen Variante gewarnt. Obwohl Großbritannien eine vergleichsweise hohe Impfquote aufweise, breite sich die Mutation dort stark aus und führe zu steigenden Inzidenzen, sagte Söder bei einem deutsch-türkischen Impftag in Nürnberg. Impfen sei die einzige echte Langzeitstrategie gegen Corona. Ungeachtet der zurückhaltenden Linie der Ständigen Impfkommission hat das Bundesgesundheitsministerium nochmals eine Impfung auch von 12- bis 15-Jährigen empfohlen. Ein Sprecher sagte heute, man würde es begrüßen, wenn Kinder in die Impfkampagne einbezogen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 15:00 Uhr