Söder warnt erneut vor Linksruck in Deutschland

Nürnberg: CSU-Chef Söder hat erneut vor einem Linksruck in Deutschland gewarnt. Im Interview mit der BR24 Rundschau sagte Söder wörtlich: "Wir werden am Ende eine galoppierende Inflation bekommen, wenn wir Rot-Grün unterstützen, egal, ob das mit der Linkspartei ist oder mit der Ampel, denn die Ampel mit der FDP kann auch das Schlimmste nicht verhindern." Söder ist auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg mit knapp 88 Prozent der Stimmen als Parteichef bestätigt worden. Bei der Wahl vor zwei Jahren hatte er fast vier Prozentpunkte mehr bekommen. Heute ist Unions-Kanzlerkandidat Laschet Gast auf dem Parteitag.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 01:00 Uhr