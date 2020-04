Söder warnt bei Corona-Exit-Strategie vor Überbietungswettbewerb

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor den morgigen Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel über Wege aus den Anti-Corona-Maßnahmen hat Bayerns Regierungschef Söder vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt. Die Maßnahmen wirkten, man dürfe aber keinen Rückschlag riskieren, schrieb Söder in den sozialen Medien. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, derzeit könne niemand sagen, wann welche Maßnahmen gelockert werden können. Für ihn gelte die Entscheidung, dass die Gesundheit Vorrang habe. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, er könne sich vorstellen, dass es im Herbst wieder Fußballspiele mit Publikumsbeteiligung gibt. Man müsse in den kommenden Wochen darüber reden, wieder sogenannte Geisterspiele abzuhalten, damit die Spiele wenigstens live im Fernsehen übertragen werden könnten, so Herrmann im BR.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 12:15 Uhr