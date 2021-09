Söder warnt auf dem Gillamoos vor "Linksruck"

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abensberg: CSU-Chef Söder hat in seiner Rede beim Gillamoos-Frühschoppen die Linke attackiert und für ihren Umgang mit der eigenen Vergangenheit kritisiert. Bis heute traue sich die Linkspartei nicht, sich ernsthaft von ihrer SED-Vergangenheit zu distanzieren, sagte Söder. Eine Partei mit Mitgliedern, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dürfe nicht an die Regierung kommen. Außerdem kritisierte Söder den derzeitigten Wahlkampf als inhaltsleer. Wörtlich sprach er von einem Larifari-Wahlkampf. Dabei gehe es aber um die Zukunft Deutschlands. - Das traditionelle Gillamoos-Volksfest wurde auch dieses Jahr wegen Corona abgesagt, der Frühschoppen und die Auftritte von Politikern finden aber in kleinerem Rahmen statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 12:15 Uhr