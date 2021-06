Söder: Wahlsieg ist Erfolg von Haseloff

Nachrichtenarchiv - 06.06.2021 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: CSU-Chef Söder führt den Wahlsieg der CDU in Sachsen-Anhalt in erster Linie auf Ministerpräsident Haseloff zurück. Es sei ein tolles Ergebnis, vor allem aber ein ganz persönlicher Erfolg von Haseloff, sagte Söder. Unionsfraktionschef Brinkhaus bezeichnete das Ergebnis auch als Sieg für CDU-Chef und Kanzlerkandidat Laschet. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans erklärte das schlechte Abschneiden seiner Partei damit, dass die SPD in den Windschatten der Auseinandersetzung zwischen CDU und AfD geraten sei. Er sei mit dem Ergebnis alles andere als glücklich. Den Wiedereinzug seiner Partei ins Landesparlament nannte FDP-Chef Lindner ein starkes Signal für den Bund. Er betonte, die FDP stehe für eine Regierungsbeteiligung in Sachsen-Anhalt zur Verfügung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2021 21:30 Uhr