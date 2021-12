Söder verurteilt Morddrohungen gegen Kretschmer

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Morddrohungen gegen seinen sächsischen Kollegen Kretschmer als widerwärtig verurteilt. Was in Sachsen stattfinde, so Söder, erfordere ein entschlossenes und konsequentes Vorgehen der Justiz- und Sicherheitsbehörden. Der Messengerdienst Telegram entwickelt sich nach seinen Worten zunehmend zum "Darknet der Plattformen". Sollten weitere Gespräche mit den Betreibern scheitern, forderte Söder strikte Maßnahmen von Bußgeldern bis hin zum Blockieren. - In einem Telegram-Chat waren Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsident Kretschmer und andere Politiker verbreitet worden. Nach einer Razzia in Dresden und Heidenau ermittelt das Landeskriminalamt jetzt gegen sechs Tatverdächtige wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 15:00 Uhr