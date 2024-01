Söder verurteilt Geheimtreffen zur Vertreibung von Migranten

Berlin: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat ein Geheimtreffen zur Vertreibung von Millionen Menschen aufs Schärfste kritisiert. Wörtlich sagte er im Deutschlandfunk: "Das erinnert wirklich als Vorstufe an das Düsterste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann und das Ekligste." Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, warnte eindringlich vor einem Erstarken rechter Parteien. Dem Nachrichtenportal von T-Online sagte die SPD-Politikerin, das Geheimtreffen der AfD zeige ganz klar, dass die AfD Teil einer europaweit vernetzten extremen Rechten ist. Sobald diese Parteien an der Macht sind, beginnen sie laut Barley mit einem rasanten Rückbau der Demokratie. Über das Potsdamer Treffen im November hatte zuerst das Medienhaus Correctiv berichtet. Zu den Teilnehmern zählten mehrere AfD-Politiker, darunter ein Berater von Partei- und Fraktionschefin Weidel. Auch das CDU-Mitglied Vosgerau war nach eigenen Angaben dabei. Correctiv nannte zudem mehrere Mitglieder der Werteunion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 19:00 Uhr