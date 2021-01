Söder verteidigt Verschärfung der Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 08.01.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat in einer Regierungserklärung Kritik an der Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen zurückgewiesen. Die Debatte über eine Gängelung sei unangemessen, sagte Söder. Überall auf der Welt gebe es drastischere Maßnahmen. In Deutschland sei die Lage in den Kliniken nach wie besorgniserregend - man befinde sich inmitten der zweiten Welle. In Bayern sterbe aktuell im Schnitt alle elf Minuten ein Mensch an oder mit dem Coronavirus, sagte der CSU-Chef. Er warb für die geplanten Verschärfungen im Freistaat. Halbe Sachen führten nicht zu Lösungen, so Söder. Je wirkungsvoller die Maßnahmen seien, desto früher könne man auch wieder lockern. Zur Stunde diskutiert der Landtag über die Verschärfung der Maßnahmen. Zuvor hatte das Parlament Klaus Holetschek als neuen Gesundheitsminister vereidigt.

