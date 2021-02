Söder verteidigt verlängerten Lockdown

Nachrichtenarchiv - 12.02.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat die Menschen in Bayern dazu aufgefordert, in der Corona-Krise durchzuhalten und die verlängerten Maßnahmen weiter mitzutragen. In seiner Regierungserklärung zeigte er sich einerseits zuversichtlich. Die Maßnahmen hätten gewirkt, das belegten die Zahlen. Aber die Gefahr der Mutationen dürfe man nicht ignorieren. Wer das tue, verspiele Erfolge. Söder verwies vor allem auf die schwierige Lage in den Regionen in Ostbayern an der Grenze zu Tschechien, wo sich Mutationen durchsetzten. Wer von dort einreisen wolle, müsse einen negativen Coronatest vorlegen. Auch in Sachen Reisefreiheit sei Sicherheit entscheidend. "Einmal Ischgl reicht", sagte Söder wörtlich. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Hartmann, fordert als Motivationsspritze für die Menschen mehr Öffnungsperspektiven. Dass es in einigen bayerischen Gebieten bereits sehr niedrige Inzidenzwerte gebe, müsse stärker berücksichtigt werden. - Der Lockdown gilt in Bayern mit Ausnahmen für Schulen und Friseurbetriebe noch bis zum 7. März.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.02.2021 14:45 Uhr